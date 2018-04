Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 31 de oameni au fost ucisi si 54 raniti intr-un sangeros atentat care a avut loc in Kabul. Atacul sinucigas a vizat un centru de inregistrare a alegatorilor pentru scrutinul parlamentar din octombrie.

- Un atentat sinucigas a avut loc duminica la Kabul la un centru de înregistrare pentru alegerile legislative care vor avea loc în luna octombrie în Afganistan, provocând cel puțin 31 morți si 57 raniti, potrivit unor surse oficiale afgane, relateaza Reuters si AFP. …

- UPDATE ora 12:30 – Organizatia jihadista Statul Islamic (SI) a revendicat atentatul sinucigas comis duminica la Kabul impotriva unui centru de inregistrare pentru alegerile legislative care vor avea loc in luna octombrie in Afganistan, atentat soldat, potrivit ultimului bilant, cu cel putin 31 de morti…

- Cel putin 26 de persoane au fost ucise si 18 au fost ranite miercuri intr-un atac sinucigas la Kabul, a declarat un purtator de cuvant al Ministerului de Interne afgan, relateaza Reuters. Explozia, produsa in...

- Un kamikaze a detonat vineri explozibilul avut asupra sa intr-un cartier siit din capitala afgana Kabul, omorand sapte persoane, au anuntat responsabili afgani, relateaza AFP. 'In explozie au fost ucise sapte persoane si sapte au fost ranite', a anuntat purtatorul de cuvant al…

- O explozie puternica a avut loc, sambata intr-o zona in care se afla mai multe ambasade straine si cladiri ale Guvernului si provocand mai multe victime, informeaza site-ul postului BBC si al agentiei Reuters. Bilantul atacului de la Kabul a crescut la 95 de morti si 158 de raniti, potrivit BBC, acesta…

- Update – 14:20 – Cel puțin 40 de persoane au murit și alte peste 140 au fost ranite, dimineața, in urma unui atentat produs in capitala afgana, Kabul. Atentatul a fost revendicat de talibani. Cel putin 17 persoane si-au pierdut viata si 110 au fost ranite, astazi, la Kabul dupa explozia unei ambulante…

- Cel puțin 33 de persoane au murit și alte peste 40 au fost ranite, in urma unui incendiu care a izbucnit la un spital din Coreea de Sud, in orașul Miryang, relateaza BBC News. Incendiul a izbucnit in camera de urgențe de la primul etaj al cladirii principale a spitalului Sejong. Aproximativ 200 de pacienți…