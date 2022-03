Bilanțul atacului asupra bazei militare de la Iavoriv: 9 morți și 57 de răniți Cel putin noua persoane au murit si 57 au fost ranite in atacul aerian de duminica al fortelor ruse asupra bazei militare occidentale de la Iavoriv, in vestul Ucrainei, in apropiere de granita cu Polonia, a anuntat guvernatorul regiunii Lvov, potrivit Reuters. Potrivit guvernatorului, Rusia a lansat 30 de rachete asupra bazei militare. Ministrul ucrainean al Apararii, Olekssi Reznikov, a spus ca la baza militara de la Iavoriv lucrau instructori militari straini, dar ca nu este clar daca vreunul dintre ei era prezent acolo la momentul atacului. The post Bilanțul atacului asupra bazei militare de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

