- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor a verificat pana vineri la pranz peste 90 de benzinarii, precum și sediul central al unei companii care opereaza 215 stații in Romania, a transmis Dan Carbunaru.Comisarii ANPC au dat amenzi de 950.000 lei, dar și 10 avertismente, 3 masuri complementare…

- ANPC a aplicat amenzi in valoare de 950.000 de lei, iar ANAF sanctiuni contraventionale in suma de 140.000 de lei in urma controalelor efectuate, pana in prezent, la furnizorii de carburant din Romania, a anuntat purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru.„As vrea sa fac o serie de precizari…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a anuntat, vineri, ca ANPC a dat amenzi de 950.000 de lei, iar ANAF a dat sanctiuni contraventionale in suma de 140.000 de lei, dupa controalele efectuate in urma majorarii de preturi la carburanti, de miercuri, informeaza Agerpres."Nivelul amenzilor…

- Purtatorul de cuvant a prezentat, vineri, rezultatele controalelor realizate de institutiile statului, din dispozitia premierului Nicolae Ciuca, in contextul cresterii preturilor la carburanti. Astfel, ANPC, la nivel national, pana astazi a finalizat verificarile la peste 90 de statii de distributie,…

