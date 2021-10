Stiri pe aceeasi tema

- In cursul dimineții de astazi, 15 octombrie 2021, au mai fost confirmate inca 365 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 41.130. In intervalul 14.10.2021 (10:00) – 15.10.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 365 decese (182 barbați și 183 femei), dintre care…

- In cursul dimineții de astazi, 14 octombrie 2021, au mai fost confirmate inca 304 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 40.765. In intervalul 13.10.2021 (10:00) – 14.10.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 304 decese (149 barbați și 155 femei), dintre care…

- In cursul dimineții de astazi, 10 octombrie 2021, au mai fost confirmate inca 211 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 39.420. In intervalul 09.10.2021 (10:00) – 10.10.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 211 decese (99 barbați și 112 femei), ale unor pacienți…

- Pana astazi, 38.542 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. In intervalul 06.10.2021 (10:00) – 07.10.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 282 de decese (157 barbați și 125 femei), 19 decese anterioare intervalului de referința, ale unor pacienți infectați…

- Pana astazi, 37.041 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. In intervalul 29.09.2021 (10:00) – 30.09.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 176 de decese (89 barbați și 87 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din…

- In cursul dimineții de astazi, 23 septembrie 2021, au mai fost confirmate inca 113 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 35.064. In intervalul 22.09.2021 (10:00) – 23.09.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 113 decese (58 barbați și 55 femei), ale unor pacienți…

- Pana astazi, 35.456 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. In intervalul 17.09.2021 (10:00) – 18.09.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 97 de decese (47 barbați și 50 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Alba,…

- Aproape 4.000 de noi cazuri de Covid și 96 de decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus au fost inregistate in ultimele 24 de ore in Romania, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. Potrivit GCS, pana marți, in Romania au fost confirmate 1.126.582 de cazuri de persoane infectate cu noul…