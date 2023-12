Stiri pe aceeasi tema

- Emily Hand, in varsta de 9 ani, aflata timp de 50 de zile in captivitatea Hamas, s-a reunit cu tatal ei, Tom, care crezuse inițial despre ea ca a fost ucisa in atacul din 7 octombrie, relateaza CNN și The Times of Israel.Fetița face parte din grupul de ostatici eliberat de Hamas sambata, in a doua zi…

- In contextul evoluțiilor tragice generate de atacurile teroriste antiisraeliene fara precedent ale gruparii Hamas din Fașia Gaza, prezentam in continuare partea a doua a unui articol dedicat problematicii terorismului.

- Razboi Israel – Hamas. Ministerul Sanatatii din Fasia Gaza, teritoriu controlat de miscarea islamista Hamas, a publicat joi un document de 212 pagini care contine, potrivit acestuia, numele si codurile numerice personale a circa 7.000 de palestinieni ucisi in timpul bombardamentelor israeliene din Gaza,…

- Peste 5.000 de morți in Gaza dupa atacurile Israelului: criza umanitara se adanceșteCel puțin 5.087 de palestinieni au fost uciși in atacurile israeliene asupra Fașiei Gaza, din 7 octombrie, iar alți 15.273 au fost raniți, potrivit ministerului palestinian al Sanatații din enclava asediata.Ministerul…

- Cel putin 4.137 de palestinieni au fost ucisi in bombardamentele israeliene de la inceputul razboiului intre Israel si gruparea islamista Hamas, a anuntat, vineri, Ministerul Sanatatii din Fasia Gaza.

- Familiile a 203 persoane au fost informate de fortele armate israeliene (IDF) ca rude ale lor au fost rapite de gruparea islamista palestiniana Hamas si duse in Fasia Gaza, aflata sub asediu, relateaza joi dpa.

- Tirul mortal asupra unui spital din Gaza, pentru care Israelul si miscarile armate palestiniene se acuza reciproc, a facut „cateva zeci de morti", si nu sute, a declarat miercuri pentru AFP un responsabil al unui serviciu european de spionaj.„Nu sunt 200 sau chiar 500 de morti, ci mai degraba cateva…

- Cel putin 1.417 palestinieni au fost ucisi, iar alti 6.268 au fost raniti in represaliile israeliene in Fisia Gaza dupa atacul Hamas in Israel de sambata, anunta Ministerul palestinian al Sanatatii de la Gaza, relateaza AFP si CNN.