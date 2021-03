Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca reanalizarea Legilor Justitiei nu mai poate fi amanata, subliniind ca este nevoie de dezbateri ample in Parlament. "In anul 2020, cetatenii si-au exprimat fara echivoc, prin vot, optiunea pentru reforme si consolidarea principiilor statului de drept. In acest context, reanalizarea Legilor Justitiei nu mai poate fi amanata. Am incredere ca in perioada urmatoare cadrul care reglementeaza activitatea Justitiei din Romania va redeveni unul predictibil, in acord cu standardele unui stat european. Pentru aceasta sunt necesare dezbateri ample in Parlament,…