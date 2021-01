Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au intervenit pentru indepartarea efectelor vantului si ploilor insemnate cantitativ in 22 de localitati din judetele Gorj, Hunedoara, Mehedinti, Prahova si Valcea. La aceasta ora, pompierii intervin pentru evacuarea apei din gospodarii (judetul Mehedinti), salvarea a 150 ovine surprinse de…

- Oficiul National pentru Achizitii Centralizate nu este la prima achizitie controversata. In aprilie 2020, ONAC a semnat doua contracte cadru pentru achizitionarea unor ventilatoare medicale de la doua firme inregistrate in Coreea de Sud si Elvetia. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, condus de…

- Pompierii au intervenit, in ultimele 24 de ore, la aproape 1.500 de misiuni in intreaga tara, cele mai multe fiind situatii de urgenta gestionate de echipajele SMURD. "La nivel national, 1.181 de persoane au primit ajutor din partea echipajelor SMURD, cele mai multe situatii fiind inregistrate…

- Vineri, 4 decembrie, a avut loc, o ședința de lucru, in sistem videoconferința, cu membrii Comitetului Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva SARS-COV-2. La nivel local au participat prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, subprefecții, Laura Morar și Daniel Prorociuc,…

- Pompierii au desfasurat, in ultimele 24 de ore, peste 1.400 de misiuni de salvare, in special in urma solicitarilor primite din partea cetatenilor, pentru acordarea asistentei medicale de urgenta. "La nivel national, 1.166 de persoane au primit ajutor din partea echipajelor SMURD, cele…

- Pompierii au desfasurat, in ultimele 24 de ore, peste 1.400 de misiuni de salvare, in special in urma solicitarilor primite din partea cetatenilor, pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, potrivit Agerpres. "La nivel national, 1.166 de persoane au primit ajutor din partea echipajelor…

- Interventia de sambata seara a pompierilor si-a pus amprenta asupra psihicului acestora, in conditiile in care imaginea pe care au gasit-o in salonul mortii a fost una cu un puternic impact emotional, mai ales ca cinci dintre victime erau aproape carbonizate. Mai mult, oficiali din cadrul Inspectoratului…

- Pe parcursul trimestrului III al anului, pompierii maramureșeni au efectuat 134 intervenții. Din total, 57 au fost la incendii, 27 – alte situații de urgența, 16- alte intervenții, 15– arderi necontrolate, 14– salvari animale, trei – asistența persoanelor, doua – protecția mediului. In aceasta perioada,…