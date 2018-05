Stiri pe aceeasi tema

- De la proclamarea sa, in iunie 2014, asa-numitul califat al Statului Islamic a executat in Siria 2900 de civili, conform unei estimari publicate marti de organizatia neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Acelasi raport, citat de Xinhua, arata ca totalul care include…

- Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului afirma ca un grup de luptatori ai Statului Islamic a fost evacuat duminica din ultima enclava insurgenta din apropierea Damascului, ceea ce inseamna ca regimul Assad recaștiga controlul asupra intregii zone, potrivit Reuters.

- Cel putin 23 de civili, intre care 10 copii, au fost ucisi marti in raiduri impotriva unui sat controlat de gruparea jihadista Statul Islamic (SI) in nord-estul Siriei, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza AFP. Raidurile au vizat satul al-Qasr din provincia…

- Fortele regimului sirian au patruns vineri în mai multe cartiere din ultimul bastion al organizatiei jihadiste Statul Islamic (SI) la periferia de sud a Damascului, a anuntat presa de stat siriana, relateaza AFP. Dupa cucerirea regiunii rebele Ghouta de Est pe 14 aprilie, fortele…

- Rebelii din orasul Douma, ultima reduta insurgenta din Ghouta orientala, situata in apropiere de Damasc, au predat armele grele, in timp ce liderii lor au parasit zona in directia nordica a Siriei, a indicat joi organizatia neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citata…

- Raidurile aviatiei turce in enclava kurda Afrin din nord-estul Siriei au ucis sambata cel putin 36 de luptatori din fortele pro-guvernamentale siriene, informeaza Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Potrivit organizatiei neguvernamentale cu sediul la Londra, a fost al…

