Bilanț Covid – 19: 1.083 de cazuri noi, scade presiunea pe secțiile ATI Numarul persoanelor infectate cu SarsCov – 2 scade și se apropie de pragul psihologic de o mie de cazuri, conform ultimelor date prezentate duminica de reprezentanții Guvernului Romaniei. Numarul paturilor disponibile in secțiile de terapie intensiva crește la aproximativ trei sute. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.083 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. In intervalul 1 mai (10:00) – 2 mai (10:00) au fost raportate 88 de decese (41 barbați… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

