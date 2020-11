In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 10.142 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata la 14 zile1.Alba71551805,642.Arad78623204,953.Argeș90671773,014.Bacau100891982,275.Bihor97722285,746.Bistrița-Nasaud40431373,987.Botoșani44421222,688.Brașov130104664,949.Braila4041552,0110.Buzau4992802,1311.Caraș-Severin34871092,7212.Calarași2605622,2513.Cluj142814136,9914.Constanța88672014,0715.Covasna30361003,3216.Dambovița84102053,1517.Dolj90382813,6918.Galați75662391,9219.Giurgiu2585382,0620.Gorj3583561,8421.Harghita3859652,522.Hunedoara61404122,8623.Ialomița3039952,5624.Iași140553002,8425.Ilfov90743584,1226.Maramureș63751433,927.Mehedinți2774412,1928.Mureș80673214,6229.Neamț76552042,6730.Olt5079971,6931.Prahova136683363,5932.Satu…