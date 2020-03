Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au anunțat, astazi, un nou deces in Romania. Este vorba despre o femeie in varsta de 76 ani, din judetul Cluj, internata in data de 20.03.2020 in Spitalul Huedin. Pacienta a fost transferata in data de 22.03.2020 in secția ATI a Spitalului de Boli Infectioase Cluj, dupa ce a fost confirmata…

- Pana astazi, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 906 cazuri de persoane infectate cu coronavirus. Dintre cele 906 persoane confirmate pozitiv, 86 au fost declarate vindecate și externate - 53 la Timișoara, 23 la București, 6 la Craiova, 2 la Constanța, unul la Cluj și unul la

- Autoritatile anunta ca spitalele romanesti dispun de 2.653 de paturi ATI si de 1.361 de ventilatoare mecanice. Cel mai recent bilant arata ca Romania a inregistrat cea mai mare crestere de imbolnaviri cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore."La acest moment dispunem la nivelul spitalelor de 2.653…

- Pana astazi, 20 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 308 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 308 de persoane confirmate pozitiv, 31 au fost declarate vindecate și externate (22 la Timișoara, 8 la București și unul la Iași). De la ultima informare…

- Pana marți seara, la ora 18:00, 17 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 222 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus), conform cifrelor oficiale de la Grupul de Comunicare Strategica.La raportarea de dimineața, de la ora 10:00, la nivel național erau…