- In ultimele 24 de ore, pe teritoriul țarii noastre, conform informațiilor oferite de Grupul de Comunicare Strategica, s-au inregistrat 1.269 de noi cazuri de imbolbaviri cu noul coronavirus și, din pacate, au fost raportate și 38 de decese.

- Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, nu au fost identificate și alte cazuri de infectare cu coronavirus in randul angajaților din cadrul ambasadei Romaniei la Londra sau din cadrul Centralei MAE, correlate cu cele doua cazuri. BILANT CORONAVIRUS 31 AUGUST 2020. 755 de cazuri noi la doar…

- Pana astazi, 27 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 83.150 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19), anunța Grupul de Comunicare Strategica. 36.677 de pacienți au fost declarați vindecați și 10.130 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile…

- Pana astazi, 25 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 80.390 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 35.816 pacienți au fost declarați vindecați și 9.593 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare, informeaza Grupul de Comunicare Strategica.In…

- BILANT coronavirus 25 august Romania. Pana astazi, 25 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 80.390 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 35.816 pacienți au fost declarați vindecați și 9.593 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa…

- Joi 13 august, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat un nou record de cazuri de COVID-19 pentru Romania: 1.454. In ultimele 24 de ore, 53 de persoane au murit, in timp ce 478 se afla in stare grava.

- Sambata, 8 august, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 1.350 de noi cazuri de COVID-19, intregistrate in ultimele 24 de ore. 448 de persoane se afla in stare grava, in timp ce 43 au pierdut lupta cu virusul ucigaș.

- Pe teritoriul Romaniei, sunt confirmate 42.394 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, de la inceputul pandemiei, iar 2.150 de persoane diagnosticate cu infecție COVID-19 au decedat.La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de…