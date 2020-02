Bilanț coronavirus: 305 decese confirmate, peste 14.300 cazuri confirmate de îmbolnăvire. Primul deces în afara Chinei Victima zburase din Wuhan in ianuarie, impreuna cu o femeie de 38 de ani, care a fost primul caz confirmat al imbolnavirii cu noul coronavirus in Filipine. Barbatul a murit sambata. Pana acum, virusul a fost confirmat in mai mult de 25 de tari si teritorii, de cand a fost detectat pentru prima data in orasul chinez Wuhan, in decembrie. Mai multe tari impun interdictii de calatorie sau restrictii asupra Chinei continentale si isi evacueaza cetatenii din zona. Aproape 60 de milioane de oameni sunt blocati in orasele chineze, in timp ce cercetatorii internationali incearca… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

