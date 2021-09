Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore au fost confirmate 2.520 de cazuri noi de coronavirus și 41 de decese ale unor pacienți bolnavi de COVID-19, au anunțat autoritațile vineri. Peste 100 de copii sunt in spital, 5 fiind pe ATI. Pana astazi, 10 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.115.901 cazuri…

- Au fost raportate 2.520 de cazuri noi și 42 de decese.Pana astazi, 10 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.115.901 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.063.360 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de…

- Un nou varf al valului 4 a fost atins vineri, cand au fost raportate 2.520 de cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore, dintr-un total de 44.000 de teste efectuate. 41 de pacienți COVID au murit in ultima zi, iar la secțiile de terapie intensiva sunt internați peste 500 de bolnavi in stare grava.…

- Pana astazi, 10 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.115.901 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.063.360 de pacienti au fost declarati vindecati. In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare au fost inregistrate 2.520 de cazuri…

- In cursul dimineții de astazi, 10 septembrie 2021, au mai fost confirmate inca 43 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 34.914. In intervalul 09.09.2021 (10:00) – 10.09.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 43 de decese (21 barbați și 22 femei), dintre care…

- Au fost raportate 2.520 de cazuri noi și 42 de decese.Pana astazi, 10 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.115.901 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.063.360 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de…

- Pana astazi, 24 iulie 2021, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.082.183 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 1.047.199 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 126 cazuri noi de persoane…

- Pana astazi, 19 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.203 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.044.944 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 63 cazuri noi de…