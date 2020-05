Stiri pe aceeasi tema

- In contextul instituirii starii de alerta, prin Hotararea nr. 24 din 14.05.2020 a Guvernului Romaniei – Comitetul Național pentru Situații de Urgența, cu anexa ce cuprinde masurile de prevenire și control a infecțiilor, stabilim urmatoarele instrucțiuni referitoare la celebrarile liturgice din Biserica…

- A aparut motivarea primei condamnari din Romania in criza COVID-19. Un barbat din Cluj-Napoca a fost condamnat la 6 luni de inchisoare cu suspendare, dupa ce a tușit intenționat catre un polițist local, caruia i-a spus ca e bolnav de COVID-19.

- Ministrul de interne Marcel Vela a declarat ca amenzile date in perioada starii de urgența pentru nerespectarea restricțiilor din ordonanțelor militare se ridica la peste 600 de milioane de lei, aproximativ 120 de milioane de euro. Vela a afirmat ca sumele de bani incasate din amenzile aplicate pe perioada…

- Prefectura Gorj a anuntat ca in ultimele 24 de ore, polițiștii gorjeni au desfașurat 17 misiuni specifice, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID 19. Astfel, a fost verificat modul de respectare a masurii de izolare la domiciliu in cazul a 1.778 de persoane, iar 8 agenți economici au…

- Accident grav cu implicarea a trei automoile s-a produs azi in sectorul Botanica al capitalei. Doua mașini de marca „BMW” s-au ciocnit violent pe șoseaua Muncești. Din imaginile postate pe o rețea sociala se vede ca una dintre cele doua automobile a fost proiectat intr-un „Volkswagen” care era parcat…

- In județul Gorj, in ultimele 24 de ore au fost executate 19 misiuni specifice, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID-19. Astfel, s-a verificat modul de respectare a masurii de izolare sau carantina in cazul a 707 persoane și au fost supuse controalelor 9 societați comerciale, cu privire…

- Activitatea de relații cu publicul se va desfașura in continuare fara interacțiunea directa a angajaților Inspectoratului de Politie Judetean Buzau cu persoanele din afara instituției, iar activitatea de primire in audiența ramane suspendata pana la remedierea starii care a impus aceasta situatie (raspandire…

- Documentul care atesta starea de carantina a persoanei asigurate, in baza caruia este eliberat certificatul de concediu medical, se poate trimite de catre Directiile de sanatate publica persoanelor aflate in aceasta situatie si prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prevede un proiect…