Bijuterii distruse. Dar nepieritoare

Stiu, de multe ori, ca orice cuvant indelung plasmuit de jurnalisti in uzina de stiri si reportaje este neavenit. Este nepotrivit. Este in plus. Nu spune nimic. Stiu ca, uneori, un lucru, aparent banal pentru unii, ii lasa pe altii muti de uimire si de admiratie. Si mai stiu ca o biserica veche, de lemn, peste care au curs sincopat veacurile, e in stare, asa cum poate nu multe chestiuni pot, sa te arunce in reverii si inaltare. Cred ca micul lacas de cult gorjean din Pojogeni – Dealul Ocii are, desi e doar o biata bisericuta sfrijita de ani, darul acesta: sa iste furtuni culturale si spirituale…