Bijuterii de milioane purtate de vedete la MTV VMA!

- Ca parte a bugetului militar pentru 2021, Pentagonul a solicitat 130,5 milioane de dolari de la Congresul SUA pentru modernizarea și extinderea celei mai bune baze aeriene din Romania, Campia Turzii, pentru a desfașura acolo trupe importante ale Forțelor Aeriene ale SUA. Acesta este cel mai mare…

- Un nou instrument de susținere pentru dezvoltarea Rețelei Incubatoarelor de Afaceri din Moldova (RIAM), a fost aprobat de catre Ministerul Economiei și Infrastructurii. Despre asta a anunțat ministrul Sergiu Railean in cadrul ședinței de lucru a Consiliului Consultativ al RIAM. „Am dispus alocarea sumei…

- Camera de Comert si Industrie Brasov anunta lansarea spre consultare a Proiectului de Hotarare de Guvern privind aprobarea Programului Național de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici și mijlocii, finanțat in cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020. Obiectivul Programului…

- Sonda chineza pentru studierea planetei Marte "Tianwen-1" a trimis o fotografie comuna cu Pamintul și Luna de la o distanța de 1,2 milioane de kilometri de planeta, realizata pe 27 iulie, transmite Global Times. Sonda s-a indepartat deja mai mult de 1,5 milioane de kilometri de Pamint și a intrat in…

- Calin Popescu Tariceanu e de parere ca Florin Cițu a refuzat mandatul de premier și a dorit sa ramana ministru de Finanțe pentru ca parinții lui se judeca pentru un teren de 10 milioane de euro chiar cu Ministerul Finanțelor.

- In cadrul unei vizite de lucru pe care președintele Consiliului Județean Maramureș a efectuat-o in Ieud, primarul comunei, Nicolae-Traian David i-a prezentat modul in care avanseaza lucrarile privind construcția stației de tratare și potabilizare a apei, dar și extinderea rețelei de apa. Potrivit edilului…

- PSD afirma, intr-un comunicat postat sambata pe pagina de Facebook a formatiunii, ca premierul Ludovic Orban trateaza cu dispret peste 3,6 milioane de copii din Romania prin afirmatia ca alocatiile sunt pomana electorala. „Orban isi bate joc si trateaza cu dispret peste 3.6 milioane de copii din Romania!…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat ca suma totala a amenzilor care au fost dat in perioada starii de urgenta a fost de 600 milioane de lei, dar din aceasta a fost incasata doar o mica parte, de sub 100 de milioane de lei. Este vorba de amenzile uriase stabilite prin OUG 34/2020 care prevedea…