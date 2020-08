Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis doua atenționari Cod Galben de furtuni valabile in acest weekend pentru județul Alba și alte zone din țara. De vineri, 14 august, ora 18.00 pana sambata, 15 august, ora 10.00, in Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, precum și in nord-vestul Olteniei vor fi perioade cu instabilitate…

- Centrul orasului Tulcea gazduieste, zilele acestea, doua targuri, unul cu produse artizanale realizate de mestesugari populari si altul cu produse agricole, evenimentele inlocuindu-le pe cele care in aceasta perioada a anului erau organizate cu prilejul Zilelor municipiului. Artizanii…

- Doi studenți români, Eugen Iordache și Mircea Oana, au lansat platforma AgriHub.ro, un marketplace online care conecteaza consumatorii dornici de produse proaspete și naturale cu micii producatori locali. AgriHub livreaza acasa de la coșuri cu legume, verdețuri și fructe proaspete, de sezon, și…

- Traditionalul Targ al mesterilor populari din Romania ce are loc la Oradea a ajuns la ediția a XXVII-a. In acest an, din cauza pandemiei, se desfasoara in doua serii consecutive, in perioadele 17-19 iulie si 24-26 iulie, a anuntat organizatorul principal al evenimentului, Muzeul Tarii Crisurilor din…

- Apa izvorului situat in centrul localitații Rimetea a imbolnavit mai mulți turiști, iar unii dintre aceștia au ajuns la spital. ”Pentru cine merge prin Rimetea – se pare ca izvorul mare din centru este contaminat, mai multe persoane care am baut din el weekend-ul trecut, din mai multe grupuri, am contactat…

- Asociația veteranilor din teatrele de operațiuni, care incearca din 2018 sa refaca fostul spațiul al spitalului de la Manastirea Dealu Post-ul Veteranii au primit un nou set de promisiuni pentru Centrul de la Dealu. Bani trebuie sa gaseasca singuri apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Producatori si mesteri vestiti, artizani si colectionari de antichitati, tineri artisti si bucatari priceputi vor fi prezenti, de vineri, pana duminica, la Targul lui Ciresar, organizat in curtea interioara a Muzeului National al Taranului Roman. "Puteti targui ii vechi si noi, tesaturi,…

- In ședința Consiliului Local Sibiu de joi, 28 mai, a fost aprobat o inițiativa menita sa ofere o mana de ajutor micilor producatori locali, din regiunea Sibiului: organizatorii de evenimente gastronomice sau cu componenta gastronomica vor oferi standuri gratuite micilor producatori locali, ca un criteriu…