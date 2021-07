Zborurile internationale de pe Aeroportul Oradea au fost reluate joi, 1 iulie, prima cursa, spre Bologna, Italia, fiind operata de o companie low-cost, a anuntat, intr-un comunicat, Primaria Oradea.



De asemenea, tot de joi, 1 iulie, este operational un Centru de testare in incinta aeroportului, care este deschis intre orele 5,00-21,00. Tipurile de teste efectuate sunt RT-PCR si test rapid antigen, timpul de asteptare pentru testul rapid antigen fiind de 30 de minute, iar pentru cel RT-PCR de 12-24 ore. Rezultatele testelor vor fi transmise, atat in limba romana, cat si in limba engleza.

