Purtatorul de cuvant al PSD Bihor, Adrian Madar, a declarat luni ca, in premiera pentru el, va depune la instanta o plangere prealabila impotriva Primariei Oradea, care a acceptat operatorului de salubritate din municipiu un procent de 10%, "marja de profit" care nu a fost licitata si care este platita de oradeni.



"In cursul acestei saptamani voi depune la instanta plangerea prealabila premergatoare actiunii in contencios administrativ impotriva Primariei Oradea pentru anularea hotararii de consiliu local 888 din 2020 referitoare la aprobarea tarifelor de salubritate in municipiu.…