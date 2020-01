Bihor: Omorât în bătaie şi aruncat într-un canal colector Un barbat, de 46 de ani, din comuna Girisu de Cris, județul Bihor, a fost ucis la cererea concubinei lui, dupa care a fost dat disparut chiar de catre femeie. Trupul barbatului a fost gasit intr-un canal colector, plin de rani și procurorii susțin ca asasinii au vrut sa ștearga urmele crimei cu soda caustica. Nicolae Vasile Cardos a fost ucis in seara zilei de 4 ianuarie. Suspecții principali sunt chiar din familia victimei: fiul vitreg și iubitul fiicei barbatului omorat. Mai mult de atat, procurorii banuiesc ca nici iubita victimei nu e straina de tot ce s-a intamplat. Toate indiciile arata… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

