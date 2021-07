Stiri pe aceeasi tema

- Solicitarea ajutorului a fost facuta de un turist care a urcat si alegat cativa kilometri pentru a avea semnal telefonic. Acesta ii alarma asupra faptului ca o tanara din grup a parasit traseul turistic, marcat si amenajat cu cabluri, a alunecat si a ramas blocata pe versant.Femeia nu avea probleme…

- O tanara turista de 27 de ani, din Satu Mare, blocata prin alunecare in abruptul din Cheile Galbenei, in zona Padis a fost salvata de patrulele Salvamont Bihor, care au intervenit in urma unui apel la 112. Dispecerul Serviciului Judetean Salvamont Salvaspeo Bihor, Adrian Marin, a declarat vineri, pentru…

- Salvamontistii din Bihor intervin, joi, pentru recuperarea unui turist blocat in abruptul Cheile Galbenei, la circa 15 m inaltime de gura Izbucului Galbena. Pentru a evita o portiune dificila, turistul s-a indepartat de traseul turistic, ajungand intr-o zona periculoasa, potrivit news.ro. ”Actiune…

- Membrii echipei Salvamont Victoria din cadrul Serviciul Public Județean Salvamont Brașov au intervenit pentru salvarea unei persoane ranite. Victima prezenta un traumatism la membrul inferior, dar era in afara oricarui pericol. Victima a fost recuperata de salvamontiști din Valea Viștișoarei și a fost…

- O turista din Austria care a venit cu partenerul pe plaja din Vadu a avut parte de o vacanta de cosmar. O politista de pe litoral a salvat-o pe femeie, iar intreaga poveste a fost facuta publica pe pagina de Facebook a Politiei Romane.

- O adolescenta a fost alergata, sambata seara, de un urs in parcul central Dimitrie Ghica din Sinaia. Tanara a fost salvata de un agent de paza care i-a auzit tipele disperate si a venit sa vada ce se intampla. Agentul de paza a fost premiat pentru interventia sa.

- Ca urmare a unui apel venit pe numarul de urgența 112, ieri seara, in jurul orei 19.00, ISU Satu Mare a intervenit cu doua echipaje, in localitatea Berveni, pentru salvarea unei vaci cazute intr-un lac cu apa. La fața locului s-au deplasat 6 pompieri militari cu o autospeciala de descarcerare și o autospeciala…

- Jandarmii de la Postul Montan Peștera au intervenit, in urma unui apel telefonic, in Munții Bucegi pentru a sprijini o Post-ul Femeie de 49 de ani, salvata de Jandarmii montani și salvamontiști la Piciorul Babelor apare prima data in Gazeta Dambovitei .