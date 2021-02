Bihor: Elevii câştigători ai concursului 'Natură fără frontiere', organizat de Asociaţia Milvus, îşi vor primi recompensele Dupa ce timp de un an 125 de elevi bihoreni s-au implicat intr-un concurs despre dropie si natura inconjuratoare, 'Natura fara frontiere', castigatorii acestuia isi vor primi premiile - diplome si obiecte personalizate - in urmatoarele doua saptamani, a anuntat luni Asociatia Milvus Transilvania Vest. "Dropia are o importanta foarte mare pentru noi, pentru bihoreni, fiind singurul loc din Romania unde mai cuibareste. Cand erau parintii nostri la scoala, ei au invatat ca dropia este pasarea Baraganului, ca in tara mai erau zone consacrate, dar azi numarul lor a scazut atat de mult, incat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

