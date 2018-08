Sute de oradeni au intampinat cu bucurie cele cinci care alegorice, din cele 16 cate au defilat pe 20 august la Carnavalul Florilor din Debretin.



Insotite de majorete, dansatori si husari calari, carele au ajuns marti, in Piata Unirii din Oradea, dupa o parada prin oras, in cadrul unei noi editii a Carnavalului Florilor din oras, ce are loc sub genericul "Ferestre deschise", din anul 2005.



Carul cu Coroana Sfantului Stefan reprezinta insemnele regelui Stefan, sarbatorit pe 20 august, zi proclamata sarbatoarea Sfantului Rege Stefan I, intemeietorul Regatului Ungariei. In…