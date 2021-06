Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joe Biden, a declarat luni, inaintea summitului Aliantei Nord-Atlantice de la Bruxelles, ca NATO este "extrem de importanta" pentru interesele americane si a adaugat ca doreste ca Europa sa stie ca Statele Unite ale Americii sunt de partea sa, relateaza Reuters. "Articolul 5 este o…

- Presedintele american, Joe Biden, spune ca NATO este „extrem de importanta” pentru SUA. El a subliniat ca doreste ca Europa sa stie ca Statele Unite ale Americii sunt de partea sa. Declarația a fost facuta inainte de primul summit NATO la care participa in calitate de președinte și care este vazut ca…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a declarat luni, inaintea summitului Aliantei Nord-Atlantice de la Bruxelles, ca NATO este "extrem de importanta" pentru interesele americane si a adaugat ca doreste ca Europa sa stie ca Statele Unite ale Americii sunt de partea sa, relateaza Reuters.

- Presedintele SUA, Joe Biden, a declarat luni, inaintea summitului Aliantei Nord-Atlantice de la Bruxelles, ca NATO este "extrem de importanta" pentru interesele americane si a adaugat ca doreste ca Europa sa stie ca Statele Unite ale Americii sunt de partea sa, relateaza Reuters. "Articolul…

- Turneul in Europa pe care il incepe miercuri presedintele american Joe Biden trimite semnalul ca multilateralismul a supravietuit epocii Trump si pregateste scena pentru cooperare transatlantica in abordarea actualelor provocari, de la China si Rusia pana la schimbarile climatice, a afirmat presedintele…

- Turneul in Europa pe care il incepe miercuri presedintele american Joe Biden trimite semnalul ca multilateralismul a supravietuit epocii Trump si pregateste scena pentru cooperare transatlantica in abordarea actualelor provocari, de la China si Rusia pana la schimbarile climatice, a afirmat presedintele…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat, duminica, pentru The New York Times, ca statele Uniunii Europene vor accepta, neconditionat, in aceasta vara pe toti americanii care sunt imunizați cu vaccinuri care sunt aprobate de Agentia Europeana pentru Medicamente, informeaza Reuters…

- Presedintele american Joe Biden va efectua in luna iunie prima sa deplasare in strainatate in Regatul si in Belgia, a anuntat vineri Casa Alba, relateaza Reuters si AFP. Joe Biden va participa la summitul G7 din perioada 11-13 iunie de la Cornwall (sud-vestul Angliei), iar apoi la summitul liderilor…