Stiri pe aceeasi tema

- Daca Nicolae Ciuca va fi premier intr-un guvern cu PSD, liderii PNL discuta scenarii care sa nu duca la scindarea partidului și ii sugereaza lui Florin Cițu sa fie președintele Senatului, au declarat, pentru Mediafax, surse politice din randul liberalilor. Mai mulți lideri PNL sunt nemulțumiți de posibilitatea…

- Democrații americani s-au agitat mult miercuri în Congres: vor sa gaseasca un acord cu privire la planurile de investiții ale lui Joe Biden înainte de a pleca în G20 și COP26 în Europa și, prin urmare, au mai puțin de 24 de ore sa cada de accord, potrivit AFP. Președintele…

- Senatoarea Marsha Blackburn, republicana de top int-o subcomisie a Comisieii pentru Comert al Senatului, care a organizat audierea, a spus ca este ingrijorata de colectarea datelor de catre TikTok, inclusiv cele audio si locatia unui utilizator, si de posibilitatea ca guvernul chinez sa obtina acces…

- Statele Unite ale lui Joe Biden ameninta Iranul cu optiunea militara in cazul unui esec al diplomatiei vizand impiedicarea Teheranului de a se dota cu arma atomica, un ecou clar, pentru prima oara, al unor amenintari ale Israelului, relateaza AFP. Washingtonul schimba, astfel, tonul inaintea unei vizite…

- Intr-un discurs sustinut in cadrul filialei PNL Teleorman, Ludovic Orban a profitat de ocazie si l-a atacat din nou pe contracandidatul sau la sefia partidului. Presedintele PNL sustine ca Florin Citu este responsabil de criza din Guvern si il arata cu degetul pentru ca reformele promise de PNL in campania…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat joi, la Antena 3, ca nu ințelege de ce președinții celor doua Camere, Anca Dragu și Ludovic Orban, nu au convocat plenul comun al Parlamentului. „Nu ințeleg de ce Ludovic Orban a informat Guvernul dupa 5 zile”, a spus liderul PSD. „Este un conflict…

- "Am trei alternative pentru viitorul meu: sa fiu inchis, sa fiu mort sau sa fiu victorios. Puteti fi siguri ca prima alternativa nu exista. Fac ce trebuie si nu datorez nimanui nimic", a declarat Bolsonaro, citat de Agerpres, in timpul unei intrevederi cu membri ai retelelor evangheliste, in cadrul…

- Echipa Seattle Storm, campioana WNBA (liga profesionista feminina nord-americana de baschet) din sezonul trecut, a fost primita luni de presedintele Joe Biden la Casa Alba, informeaza agentia EFE. Presedintele SUA a laudat marele aport sportiv al campioanelor si a evidentiat, totodata, angajamentul…