- Casa Alba a anuntat marti ca Joe Biden nu se va mai deplasa in Iordania in cadrul calatoriei sale in Orientul Mijlociu, informeaza The Guardian, citat de news.ro.Decizia lui Joe Biden de a anula escala planificata in Iordania dupa o vizita in Israel vine dupa ce Iordania a anulat summitul cvadripartit…

- Casa Alba a anuntat ca presedintele american Joe Biden isi amana calatoria planificata pentru miercuri in Iordania, transmite AFP. De asemenea, presedintele Statelor Unite transmite „profunde condoleante” victimelor „exploziei spitalului” din Gaza, conform sursei citate. Acest anunt survine dupa ce…

- Iordania anuleaza summitul tripartit cu presedintele Biden, informeaza AFP. Regele Abdullah al Iordaniei urma sa gazduiasca miercuri pe presedintii Statelor Unite, Egiptului si Autoritatii Nationale Palestiniene pentru un dialog despre repercusiunile periculoase ale conflictului din Gaza, conform anuntului…

- Iordania va gazdui miercuri, la Amman, un summit cvadripartit cu președintele SUA, Joe Biden și cu liderii egiptean și palestinian, pentru a discuta despre repercusiunile "periculoase" ale razboiului din Gaza in regiune și despre gasirea unei soluții politice, transmite

- Presedintele american Joe Biden a promis ca va face „tot ce-i sta in putere” pentru a-i elibera pe cetatenii americani tinuti ostatici de Hamas, intr-un interviu din care un prim extras a fost difuzat vineri de CBS, potrivit AFP. Joe Biden a purtat vineri o discutie de la distanta cu familiile celor…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a subliniat sprijinul Statelor Unite pentru Israel, care deplange moartea a peste 1.000 de persoane, printre care cel putin 14 americani, in urma atacurilor gruparii palestiniene Hamas. „Exista momente in aceasta viata, si vorbesc la propriu, cand raul pur si simplu nealterat…

- Presedintele american Joe Biden a dispus un „sprijin suplimentar" din partea Statelor Unite pentru Israel, in urma atacurilor fara precedent ale organizatiei palestiniene Hamas dinspre Fasia Gaza, a anuntat Casa Alba.

- Președintele american Joe Biden a numit joi, 10 august, China o „bomba cu ceas” din cauza problemelor economice cu care se confrunta, relateaza Reuters și AFP, citata de Agerpres.„China este o bomba cu ceas in multe privinte. (…) Au niște probleme. Asta nu este bine, pentru ca atunci cand oamenii rai…