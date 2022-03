Stiri pe aceeasi tema

- Acuzatiile Rusiei ca Kievul are arme biologice si chimice sunt false si arata ca presedintele rus Vladimir Putin are in vedere folosirea acestor arme de catre el insusi in razboiul impotriva Ucrainei, a afirmat luni presedintele american Joe Biden, potrivit The Guardian.

- Ucraina a anuntat, luni, ca urmeaza sa ceara un armistitiu ”imediat” si o retragerea a fortelor ruse, in cea de a patra runda de negocieri cu Rusia – prevazuta prin videoconferinta – luni, la trei saptamani dupa lansarea de catre Vladimir Putin a invaziei ruse a Ucrainei, relateaza AFP. Mihailo Podoliak,…

- Miercuri, in a șaptea zi a razboiului ordonat de Vladimir Putin, Kievul și alte orașe din Ucraina au suferit inca din primele ore noi bombardamente, in condițiile in care forțele rusești iși amplifica ofensiva și se apropie și mai mult de capitala ucraineana. Armata rusa pare sa fi cucerit centrul orasului…

- Președintele american, Joe Biden, a descris acțiunile președintelui rus Vladimir Putin drept un „razboi ales premeditat, care va aduce o pierdere catastrofala de vieți omenești și suferința umana”. „Doar Rusia este responsabila pentru moartea și distrugerea pe care le va aduce atacul”, a spus Biden,…