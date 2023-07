Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden s-a adresat miercuri la un summit al Alianței militare a Organizației Tratatului Atlanticului de Nord(NATO) la Vilnius, Lituania, și a promis ca NATO va fi alaturi de Ucraina in lupta sa impotriva invaziei Rusiei „atata timp cat este nevoie”, potrivit Reuters. Biden s-a…

- Președintele american, Joe Biden, intenționeaza sa poarte o runda de discuții cu liderul ucrainean, Volodimir Zelenski, in marja summitului NATO de la Vilnius, au declarat surse pentru Politico.Potrivit publicației, care citeaza surse bine informate cu privire la agenda presedintelui Biden, o intalnire…

- Presedintele SUA, Joe Biden, se va intalni miercuri cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski in cadrul Summitului NATO, a confirmat un oficial familiarizat cu intalnirea, potrivit CNN, citat de news.ro.Intalnirea va marca un semn de unitate, intrucat participarea lui Zelenski la summit fusese…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus ca omologul sau american Joe Biden ar putea pune capat conflictului ucrainean in cinci minute renunțand la teritoriul ucrainean, dar Kievul nu este de acord, noteaza TASS.„Daca vorbim de incheierea razboiului cu prețul Ucrainei, cu alte cuvinte, pentru…

- „NATO este un proces care necesita ceva timp pentru a indeplini toate calificarile - de la democratizare la o intreaga serie de alte probleme”, a spus Joe Biden parand sa faca aluzie la ceea ce tarile candidate la NATO, mai ales cele din fostul bloc comunist, au primit inainte de aderarea propriu-zisa…

- Președintele american Joe Biden va efectua un turneu diplomatic european in perioada 9-13 iulie, oprindu-se la Londra, participand la summitul NATO de la Vilnius și apoi o vizita in Finlanda, a anunțat Casa Alba. La Londra, el se va intalni cu regele Charles III și cu premierul Rishi Sunak, urmand a…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a parut sa confirme ieri pierderea orasului Bahmut in fata trupelor ruse, cand a fost intrebat inaintea unei intalniri cu Joe Biden daca localitatea se mai afla sub controlul Kievului, relateaza Reuters si AFP, citata de Agerpres. „Cred ca nu”, a afirmat presedintele…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a sosit miercuri seara in Tarile de Jos pentru o vizita neasteptata, in cursul careia urmeaza sa viziteze in special Curtea Penala Internationala (CPI), potrivit agentiei olandeze de presa, ANP, scrie AFP.