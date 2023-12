Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis marti un mesaj de unitate la conferinta de presa comuna cu presedintele Statelor Unite, Joe Biden. Liderul de la Kiev s-a declarat bucuros ca a primit invitatia de a veni la Washington, pentru a-i transmite presedintelui Biden ceea ce tara sa a realizat…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca razboiul cu Rusia se afla intr-o noua faza, iar iarna va face probabil mai dificile luptele, dupa ce contraofensiva din vara nu a dat rezultatele scontate din cauza lispei de armament și de forțe terestre, relateaza Associated Press, potrivit News.ro.Totusi,…

- Oficialii de la Kiev au declarat ca Ucraina a fost lovita de 18 atacuri rusești cu drone și un numar nespecificat de rachete, iar forțele aeriene au distrus 16 dintre drone și o racheta. O persoana a fost ranita de daramaturi cazute in vestul regiunii Khmelnytskyi. De asemenea, au fost avariate depozite…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski se plange de lipsurile din apararea aeriana a tarii sale si de suprematia fortelor armate ruse, informeaza luni dpa, scrie AGERPRES."Rusia controleaza cerul", a declarat Zelenski, trecand de la ucraineana la engleza, intr-un interviu acordat duminica postului…

- Zelenski a sunat-o pe Ursula von der Leyen: Planul pus la cale de președintele Ucrainei și șefa Comisiei EuropenePresedintele ucrainean Volodimir Zelenski si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au discutat luni despre posibile "coridoare" alternative pentru exportul de cereale din…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat ca tancurile de tip Abrams urmeaza sa ajunga in Ucraina ”saptamana viitoare”, pentru a consolida fortele armate ucrainene in contraofensiva impotriva fortelor ruse, relateaza AFP.”Saptamana viitoare, primele tancuri (de tip) Abrams americane vor fi livrate…

- Presedintele american Joe Biden i-a dat asigurari joi lui Volodimir Zelenski, aflat in vizita la Washington, in legatura cu sprijinul constant al Statelor Unite si a declarat ca nu exista nicio „alternativa” pentru Congresul american in afara de votul in favoarea continuarii ajutorului acordat Ucrainei,…

