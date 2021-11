Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden si Xi Jinping au convenit sa inceapa sa ia in calcul organizarea de discutii „strategice” privind controlul armamentului nuclear intre cele doua puteri , a declarat marti un inalt responsabil al Casei Albe, a doua zi dupa un summit online intre liderul american si omologul sau chinez, relateaza…

- Președintele american Joe Biden și omologul sau chinez Xi Jinping au discutat despre practicile Chinei în Tibet, Hong Kong și Xinjiang, dar și alte subiecte disputate, a anunțat Casa Alba într-un comunicat, dupa ce președintele american și omologul sau chinez au avut o discuție virtuala…

- Presedintele sefilor de stat major din SUA, generalul Mark Milley, a oferit miercuri prima confirmare oficiala din partea Statelor Unite a unui testul”foarte ingrijorator” de arme hipersonice efectuat de China, care, potrivit expertilor militari, pare sa arate ca Beijingul vizeaza un sistemul orbital…

- Este bine cunoscuta poziția Chinei, care considera Taiwanul drept o provincie a sa și ca Beijingul este singurul in drept sa reprezinte China la ONU. Guvernul de la Taipei revendica insa dreptul de a fi și el prezent la Națiunile Unite. Un comunicat citat de Reuters, Departamentul de stat al SUA, anunța…

- Directorul Agentiei Centrale de Informatii americane (CIA), William Burns, a anuntat joi ca infiinteaza o unitate speciala care vizeaza sporirea atentiei asupra Chinei, intr-o perioada de relatii tensionate intre cele mai mari doua economii ale lumii, informeaza Reuters. Potrivit lui Burns,…

- Dupa o convorbire, in urma cu o luna, intre Joe Biden si Xi Jinping, SUA si China vor avea miercuri, la Zurich, in Elvetia, convorbiri la nivel inalt care vor fi urmate de o vizita la Bruxelles si in Franta a consilierului american pentru securitate nationala, Jake Sullivan, relateaza AFP. Acesta…

- Statele Unite ii vor lasa sa intre pe teritoriul lor de la „inceputul lui noiembrie” pe toti pasagerii care provin din strainatate cu conditia ca ei sa fie vaccinati cu schema completa impotriva Covid-19, a anuntat luni Casa Alba, potrivit AFP, Reuters si Agerpres. Calatorii care provin din strainatate…

- Casa Alba a anuntat vineri ca diplomatul de cariera Nicholas Burns a fost desemnat ambasador al SUA in China de catre presedintele Joe Biden, un semnal ca administratia de la Washington urmareste ca acesta sa joace un rol mai important in relatiile din ce in ce mai tensionate dintre cei doua rivali…