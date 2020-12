Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a promis marti ca va raspunde atacurilor cibernetice pe scara larga atribuite Rusiei, acuzandu-l pe Donald Trump de inactiune, informeaza AFP. "Nu putem lasa acest lucru fara raspuns", a declarat Joe Biden, care va prelua functia de presedinte al SUA pe 20 ianuarie.…

- Vorbind la CNBC, Mnuchin a recunoscut ca hackerii au accesat reteaua neclasificata a Trezoreriei, dar a minimizat gravitatea atacului. ”Nu vedem nicio penetrare a sistemelor noastre clasificate. Sistemele noastre neclasificare au fost accesate intr-o anumita masura. Pot afirma ca vestea buna este nu…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump a postat, pe Twitter, ca a primit toate informatiile cu privire la atacul cibernetic asupra agentiilor guvernamentale americane si ca presa care in opinia sa propaga stiri false a exagerat. „Atacul cibernetic este mult mai mare in media Fake News decat…

- Un atac cibernetic de anvergura care vizeaza mai multe departamente ale Guvernului american reprezinta un ”risc grav”. Masurile in vederea contracararii acestuia sunt ”extrem de complexe si dificile”, avertizeaza Agentia americana insarcinata cu securitatea cibernetica si securitatea infrastructurilor…

- Presedintele ales Joe Biden (78 de ani) si-a luxat glezna dupa ce a alunecat in timp ce se juca cu cainele sau, conform unui anunt facut duminica de biroul sau, transmite Reuters. Vezi și: Ludovic Orban admite ca PNL ar putea pierde premierul Intr-o scurta declaratie, biroul lui Biden…

- Presedintele ales al SUA Joe Biden si-a inceput discursul rostit in Wilmington, Delaware, afirmand ca poporul american si-a exprimat clar optiunea. El a avut un mesaj si pentru sustinatorii lui Donald Trump, carora le-a transmis ca a venit timpul sa vindece America, dand asigurari ca va munci din greu…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca Rusia și China invidiaza SUA din cauza puterii sale militare. El a exprimat aceasta opinie in cadrul unui discurs in Wisconsin, transmite RIA Novosti. "Noi ii depașim pe toți in lume dupa puterea militara. Rusia, China toți ceilalți, ne invidiaza", a…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a invitat pe adversarul sau democrat, Joe Biden, in cursul ultimei dezbateri inainte de scrutinul de la 3 noiembrie, sa ofere explicatii in legatura cu gravele acuzatii de coruptie vehiculate de mai mult timp, potrivit EFE preluat de agerpres. "Nu am primit…