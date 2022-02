Stiri pe aceeasi tema

- Un atac rusesc asupra Ucrainei ramane „posibil”, dar trebuie sa „dam toate șansele diplomației”, a declarat marți președintele american Joe Biden. Liderul de la Casa Alba a alternat in mesajul sau semne de deschidere și semnale de fermitate. „Cetațeni ai Rusiei, nu sunteți dușmanii noștri”, a spus el,…

- Presedintele american, Joe Biden, va discuta telefonic sambata dimineata (ora locala de pe coasta de est a SUA) cu omologul rus, Vladimir Putin, a declarat pentru AFP un inalt oficial de la Casa Alba. "Rusia ne-a propus un apel telefonic luni. Atunci noi am propus sambata si au acceptat",…

- "Nu este momentul sa asteptam si sa mai vedem. Este nevoie chiar acum de intreaga atentie a Consiliului si asteptam luni o discutie directa si semnificativa", a declarat ambasadoarea americana la ONU, Linda Thomas-Greenfield, relateaza Agerpres, care citeaza dpa.Dezbaterile urmeaza sa fie publice, dar…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca a aparat ”ferm” interesele Rusiei in 2021, un an marcat de o intensificare a tensiunilor cu Statele Unite, in mesajul adresat rusilor de Anul Nou, relateaza AFP. ”Noi ne-am aparat ferm si constant interesele nationale, securtatea tarii noastre si a cetatenilor…

- SUA au anunțat ca nu vor trimite trupe pentru a apara Ucraina, in cazul in care va fi atacata de Rusia. Joe Biden a motivat decizia, susținand ca țara nu face parte din NATO. Președintele american Joe Biden a precizat miercuri ca SUA nu va trimite trupe militare in Ucraina cu intenția de a o apara de…

- Ideea ca SUA sa recurga la forta pentru a raspunde unei invazii ruse a Ucrainei nu este luata in calcul in prezent, a declarat Joe Biden.Insa un atac rus ar atrage o consolidare a prezentei militare americane pe teritoriile tarilor membre NATO in Europa de Est, a avertizat presedintele american.Liderul…

- Germania si Marea Britanie au lansat luni - in mod separat - apeluri catre Rusia pentru a detensiona situatia de la frontiera cu Ucraina in urma activitatilor sale militare din ultimul timp, cu o zi inaintea discutiilor dintre presedintii SUA, Joe Biden, si Rusiei, Vladimir Putin, in format de videoconferinta,…