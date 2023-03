Stiri pe aceeasi tema

- Mandatul de arestare emis de Curtea Penala Internationala impotriva lui Vladimir Putin pentru crime de razboi este "justificat", a declarat vineri Joe Biden, potrivit AFP, citat de Agerpres.Presedintele american, exprimandu-se in fata jurnalistilor la Casa Alba, a amintit ca institutia nu este recunoscuta…

- Presedintele Statelor Unite Joe Biden a subliniat importanta cunoasterii istoriei americane in intregime, „binele, dar si raul”, comemorand represiunea brutala in urma cu 58 de ani a unui mars pentru drepturile civile, noteaza AFP. „Istoria conteaza”, a declarat presedintele democrat in timpul unui…

- Presedintele american Joe Biden a sosit la Kiev, luni, pentru a se intalni cu presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski, intr-o vizita surpriza. More footage of Biden in #Kyiv, walking with President Zelenskyy pic.twitter.com/4vHMg6mi8q— Michael A. Horowitz (@michaelh992) February 20, 2023 Vizita are…

- Președintele a fost insa huiduit, atunci cand a acuzat radicalismul unora dintre politicienii din opoziție, scrie BBC. „Mincinosule”, i-a strigat republicana Marjorie Taylor Greene.Președintele SUA Joe Biden le-a cerut marți republicanilor sa il ajute sa termine munca necesara pentru relansarea economiei…

- Statele Unite sunt „intr-o pozitie mai buna decat orice tara din lume” pentru a-si relansa economia in pofida efectelor razboiului din Ucraina si a pandemiei de COVID-19, a asigurat presedintele Joe Biden la inceputul discursului sau despre „Starea Uniunii”, transmite miercuri AFP. Revenirea „Made in…

- Potrivit sursei citate, este probabil ca vizita lui Joe Biden in Polonia de la sfarșitul lunii februarie sa coincida cu o vizita a lui Zelenski in țara situata in centrul Europei. In prezent, orașele Rzeszow și Varșovia sunt luate in considerare pentru o potențiala intalnire, mai arata zusra citata,…

- Presedintele american Joe Biden apeleaza la un cunoscut avocat democrat, Bob Bauer, pentru a-i gestiona raspunsul la investigatia unui procuror special din SUA privind gestionarea de catre acesta a documentelor clasificate, dupa descoperirea de documente la biroul sau privat si acasa, transmite Reuters.…

- Președintele SUA, Joe Biden, care urmeaza sa anunte in curand daca va candida sau nu la al doilea mandat la Casa Alba in 2024, isi exprima speranta ca America sa ”ia un nou start” si sa se debaraseze de ”otrava care a infectat viata politica si ne-a ridicat pe unii impotriva altora”, relateaza AFP,…