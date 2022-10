Stiri pe aceeasi tema

- Indicele preturilor de consum (IPC) a crescut cu 0,4% fata de luna august, mai mult decat estimarea de 0,3% a Dow Jones, potrivit Biroului de Statistica a Muncii. Pe o baza de 12 luni, asa-numita inflatie generala a crescut cu 8,2%, sub varful sau din iunie, aflat in jurul valorii de 9%, dar continuand…

- In ciuda acestei decizii a OPEC+, Biden a spus ca nu regreta calatoria sa in Arabia Saudita, efectuata in vara, despre care a spus ca a fost concentrata pe Orientul Mijlociu. OPEC+ a convenit miercuri sa reduca productia de petrol, restrangand oferta pe o piata deja limitata si crescand posibilitatea…

- Preturile au crescut, de asemenea, pe baza datelor guvernului SUA care au aratat ca stocurile americane de titei si combustibil au scazut saptamana trecuta. Cotatia titeiului Brent a crescut cu 1,57 dolari, sau cu 1,7%, la 93,37 dolari pe baril. Pretul petrolului Brent a atins un maxim al sesiunii de…

- Pentagonul(SUA) a anuntat miercuri un nou ajutor militar suplimentar de 1,1 miliarde de dolari pentru Ucraina, sub forma de comenzi de armament din partea industriei de aparare a SUA, relateaza AFP. Acest nou ajutor, destinat sa intareasca apararea tarii pe termen mediu si lung, include in special 18…

- iPhone a atins in al doilea trimestru al acestui an cea mai mare cota de piata in Statele Unite de cand exista, sustin analistii de la Counterpoint Research. Sunt luate aici in calcul toate smartphone-urile aflate in folosinta cu cele doua sisteme de operare, iOS si Android. Smartphone-urile celor de…

- Contractele futures pentru benzina din SUA au scazut miercuri cu pana la 2,5899 dolari pe galon, cel mai redus nivel din 18 februarie, chiar inainte ca Moscova sa invadeze Ucraina. Invazia a declansat o serie de sanctiuni din partea Statelor Unite si a aliatilor sai, care au crescut preturile pe pietele…

- Pretul mediu la nivel national al benzinei fara plumb a scazut joi la 3,990 dolari per galon, potrivit Asociatiei Americane pentru Automobilism. Preturile benzinei au atins in iunie un nivel record de 5,02 dolari pe galon, ceea ce i-a facut pe soferi sa cumpere mai putin combustibil in iulie decat au…

- CHIPS Act a fost aprobata prin vot saptamana trecuta si prevede acordarea a 52 de miliarde de dolari industriei. ”Acest tip de angajament are loc doar o data pe generatie”, a declarat marti, la promulgare, Biden. Today, I signed the CHIPS and Science Act into law, a once-in-a-generation investment in…