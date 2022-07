Stiri pe aceeasi tema

Statele Unite vor consolida relatiile bilaterale cu Israelul si vor intensifica angajamentele in favoarea pacii si securitatii regionale, a declarat secretarul de Stat american, Antony Blinken, la finalul intalnirii pe care a avut-o cu premierul israelian interimar, Yair Lapid.

Presedintele american Joe Biden a declarat marti ca gestionarea problemei imigratiei constituie o provocare comuna atat pentru Statele Unite ale Americii, cat si pentru Mexic, relateaza agentia de presa Reuters.

Presedintele Joe Biden a declarat luni ca Statele Unite sunt ''napadite de arme de razboi'' si ca el este decis sa interzica armele de asalt, dupa ce America se confrunta in mod frecvent cu atacuri armate cu numar mare de victime, relateaza Reuters.

Statele Unite si Thailanda au semnat duminica acorduri vizand adancirea relatiilor deja puternice intre cele doua tari, in contextul in care Washingtonul isi intensifica eforturile de a contracara influenta in crestere a Chinei in Asia, transmite Reuters.

Ministrul mexican de externe Marcelo Ebrard a acuzat marti Statele Unite de dublu standard prin refuzul de a invita Cuba, Venezuela si Nicaragua la Summitul Americilor gazduit de SUA, in timp ce ele interactioneaza cu guverne nedemocratice din Asia de Sud-Est, relateaza Reuters.

Israelul si Emiratele Arabe Unite au incheiat marti un acord de liber schimb istoric, de mai multe miliarde de dolari, cel mai recent produs al acordului de normalizare a relatiilor celor doua tari convenit in 2020, cunoscut sub numele de Acordurile Avraam, transmite Reuters.

Israelul a acuzat marti Iranul ca a furat documente clasificate de la Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) si ca le-a utilizat pentru a face sa dispara dovezi cu privire la programul sau nuclear, informeaza AFP si Reuters.

Institutul pentru Finante Internationale si-a redus la jumatate previziunile de crestere a economiei mondiale in 2022, invocand efectele economice ale invadarii Ucrainei de catre Rusia, raspunsul Chinei la epidemia de Covid-19 si o politica monetara mai stricta in Statele Unite, transmite Reuters.