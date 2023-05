Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Joe Biden, le-a semnalat vineri liderilor din G7 ca va da unda verde livrarii de catre occidentali de avioane de lupta Ucrainei, inclusiv de F16 americane, a indicat vineri un inalt responsabil al Casei Albe, transmit AFP si Reuters.

- Decizia Statelor Unite de a livra Ucrainei tancuri Abrams a fost luata in urma presiunilor din partea Germaniei, potrivit unei declaratii neasteptate facute recent de Washington, relateaza luni DPA. Presedintele american Joe Biden a aprobat masura dupa ce Germania i-a transmis liderului american…

- Presedintele american Joe Biden a negat posibilitatea livrarii unor avioane de vanatoare Ucrainei in cadrul ajutorului militar oferit acestei tari in razboiul cu Rusia, fara a exclude insa furnizarea unor astfel de avioane in anii care vin, relateaza sambata agentia DPA. Fii la curent cu cele…

- Presedintele american Joe Biden rosteste un discurs extrem de asteptat, marti, la Varsovia, pentru a mobiliza sprijinul pentru Ucraina, in contextul in care razboiul intra in al doilea an fara a i se intrevedea un final. Dupa ce cu cateva ore inainte lumea intreaga l-a auzit pe liderul rus Vladimir…

- Rusia a dorit sa rezolve conflictul din Ucraina pe cale pasnica, dar tarile occidentale au pregatit un ‘scenariu diferit’ pe la spatele ei, a declarat marti presedintele rus Vladimir Putin in discursul sau despre starea natiunii, care intervine cu trei zile inaintea marcarii unui an de la invazia pe…

- Presedintele american Joe Biden a efectuat ieri o vizita-surpriza in capitala Ucrainei, Kiev, intr-o demonstratie majora de sprijin cu cateva zile inaintea marcarii unui an de la declansarea invaziei ruse in Ucraina, la 24 februarie 2022, context in care Moscova desfasoara un atac masiv pe frontul din…