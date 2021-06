Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a afirmat, vineri in timpul unei declarații de presa, ca Statele Unite greșește cand considera ca este „destul de puternica” pentru a amenința alte state, iar aceasta greșeala a fost facuta și de Uniunea Sovietica la finalul existenței sale, informeaza Reuters . „Auzim…

- Presedintele american Joe Biden a promis duminica intr-un discurs ca-i va spune omologului sau rus Vladimir Putin, la primul lor summit din 16 iunie, ca Statele Unite nu vor lasa Rusia sa incalce drepturile omului, relateaza AFP. ''Il voi intalni pe presedintele Putin peste doua saptamani, la…

- Kremlinul a incercat miercuri sa reduca asteptarile fata de intalnirea pe care o vor avea presedintele american Joe Biden si omologul rus Vladimir Putin pe 16 iunie la Geneva, transmite dpa. Anuntand marti summitul, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, a precizat ca 'liderii…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a salutat joi anuntul Moscovei cu privire la o retragere a unor zeci de mii de militari rusi comasati la frontiera Ucrainei, a caror desfasurare a provocat o crestere importanta a tensiunilor pe scena internationala, relateaza AFP. ”Reducerea trupelor…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, avertizeaza alte state sa nu ”treaca linia rosie” in relatiile cu Federația, in contextul in care NATO, in frunte cu Statele Unite, ii cere insistent sa-și retraga trupele de la granița cu Ucraina. In discursul in fața națiunii, liderul de la Kremlin a transmis ca…

- Rusia a mobilizat peste 150.000 de militari in apropierea frontierelor Ucrainei, a declarat, luni, Josep Borrell Fontelles, Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate, relateaza Mediafax. "Sunt peste 150.000 de militari rusi stationati in apropierea…

- Marina rusa a inceput miercuri manevre militare la Marea Neagra, inainte de sosirea in regiune a unor nave americane de razboi, potrivit agenției Reuters. citata de news.ro . Mai multe nave rusești, inclusiv unele de razboi, au fost mutate din Marea Caspica in Marea Neagra pentru a participa la exerciții,…

- SUA sunt din ce in ce mai ingrijorate de prezenta tot mai mare a trupelor rusesti la granita ucraineana si in Crimeea, peninsula anexata de catre Rusia, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, relateaza AFP. "Statele Unite sunt din ce in ce mai preocupate de escaladarea…