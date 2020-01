Stiri pe aceeasi tema

- Magnatul american Michael Bloomberg și-a anunțat duminica lansarea candidaturii pentru alegerile prezidențiale, intrand in cursa democraților pentru desemnarea prezidențiabilului. „Candidez la președinție pentru a-l bate pe Donald Trump și a reconstrui America”, a scris miliardarul intr-un mesaj pe…

- Ambasadorul Statelor Unite pe langa Uniunea Europeana, Gordon Sondland, a declarat miercuri in Congres ca a dat curs "ordinelor" primite de la presedintele Donald Trump in ce priveste Ucraina, ceea ce vine in sustinerea acuzatiilor lansate la adresa liderului de la Casa Alba ca a facut presiuni asupra…

- Președintele american Donald Trump a fost surprins marți, la imbarcarea pentru zborul catre Aeroportul Internațional John F. Kennedy din New York, cu o bucata de hartie igienica agațata de pantoful sau, a doua oara cand oficialul a fost imortalizat in aceasta ipostaza, relateaza The Daily Mail, conform…

- Fosta ambasadoare a Statelor Unite în Ucraina a afirmat ca s-a simțit amenințata de catre o remarca facuta de președintele american cu privire la ea, descoperind conținutul conversației dintre Donald Trump și omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, relateaza AFP și BBC.Marcând deschiderea…

- Ambasadorul in exercitiu al SUA in Ucraina, William Taylor, a declarat marti ca Donald Trump a conditionat ajutorul militar pentru Kiev de investigatiile asupra rivalului sau politic democrat Joe Biden, afirmatiile fiind denuntate de Casa Alba drept o „campanie de calomnii” la adresa presedintelui,…

- Fostul consilier in probleme de securitate nationala, John Bolton, s-a alarmat cu privire la presiuni exercitate de Casa Alba asupra Ucrainei cu scopul ca Kievul sa ancheteze cu privire la fostul vicepresedinte american Joe Biden si i-a cerut lui Fiona Hill, una dintre colaboratoarele sale, sa sesizeze…

- Vorbind joi la show-ul moderat de Sean Hannity la postul Fox News, Rudy Giuliani a atras atentia asupra Romaniei. ''Sean, vreau sa priviti nu doar China. Vreau sa fiti atent la Romania. Doar priviti Romania'', a spus avocatul lui Trump, fara alte precizari. Romania, implicata in scandalul Hunter…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi ca nu a fost suspus niciunui ”santaj” de catre Donald Trump, suspectat in Statele Unite de faptul ca a suspendat un ajutor militar cu scopul de a obtine de la Kiev o ancheta impotriva fiului rivalului sau politic Joe Biden, Hunter Biden, relateaza…