- Joe Biden continua sa aiba un mers rigid, din cauza unei artrite, dar aceasta nu s-a agravat de anul trecut, a scris doctorul Kevin O'Connor. Presedintele are, de asemenea, o "neuropatie periferica" la ambele picioare, ceea ce-l poate face insensibil la stimuli externi precum cladura sau frigul. Seful…

- Cel mai varstnic presedinte in exercitiu din istoria Statelor Unite, Joe Biden ramane „apt” sa-si exercite functiile, a asigurat doctorul sau miercuri la finalul examenului anual al liderului de 81 de ani, intr-un moment in care capacitatea lui de a guverna suscita indoieli, exploatate de opozitia republicana,…

