- Joe Biden a promis sa investeasca masiv in energia regenarabila, un sector care va mobiliza „milioane de locuri de munca” in Statele Unite, cu ambitia de a atinge o productie electrica „curata” in doar 15 ani, relateaza AFP.

- Joe Biden a promis joi sa injecteze 700 de miliarde de dolari pentru a revigora producția americana dupa criza coronavirusului, un plan care va concura programul economic al lui Donald Trump, adversarul sau la alegerile prezidențiale din noiembrie, potrivit AFP.Candidatul democrat la Casa Alba,…

- Barack Obama a declarat marti ca "marele elan" traversand Statele Unite ar putea conduce la infrangerea lui Donald Trump in noiembrie, cu prilejul unei strangeri de fonduri online care i-a permis fostului sau vicepresedinte si candidat al Casa Alba, Joe Biden, sa adune 11 milioane de dolari, comenteaza…

- Piața muncii din Statele Unite s-a imbunatațit in mod neașteptat in mai, crescand speranțele celor care cred ca distrugerile economice provocate de pandemie vor fi mai puțin daunatoare decat anticipasera multi experti. Rata șomajului a scazut la 13,3%, fața de 14,7% in aprilie, in timp ce numeroase…

- „E complet nebun”, a raspuns Joe Biden marti la cuvintele lui Donald Trump privind aspectul sau in spatele unei masti care pot fi traduse de la „ce idiot”, pana la „un idiot perfect”. In timp ce purtarea mastii sau nu devine un gest politic in SUA, candidatul democrat si-a focalizat campania pentru…

- Saptamana trecuta, generalul Richard Clarke, șeful Comandamentului Operațiunilor Speciale, a declarat ca „misiunile de capturare sau eliminare” de genul celor desfașurate in Afganistan nu mai sunt potrivite pentru acest nou conflict, iar operațiunile speciale trebuie sa se indrepte inclusiv spre campanii…