Conferință aniversară la Nivel Înalt – OAMGMAMR, 20 de ani

Sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, Conferința aniversară de nivel înalt „A look back to lead forward: Tracing new paths to excellence in nursing and midwifery” a marcat 20 de ani de funcționare ca organizație profesională independentă a OAMGMAMR. Ordinul… [citeste mai departe]