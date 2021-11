Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din statul american Virginia voteaza marti pentru a-si alege noul guvernator, un scrutin cu valoare de test pentru Joe Biden, fragilizat de sondajele in care sprijinul sau este in scadere si care spera intr-o victorie pentru relansarea taberei democrate, cu un an inainte de alegerile parlamentare,…

- Presedintele american Joe Biden a fost testat negativ la coronavirus duminica, le-a declarat luni o purtatoare de cuvant a Casei Albe reporterilor aflati la bordul avionului Air Force One, transmite Reuters. Testul RT-PCR a fost efectuat in cadrul procedurilor de participare la summitul conferintei…

- Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, 42 de ani, a anuntat duminica, 31 octombrie, ca a fost testata pozitiv cu COVID-19. Ea nu facut parte din delegația care l-a insoțit pe presedintelui american Joe Biden in turneul din Europa, dupa membrii familiei sale au contractat virusul, informeaza…

- Fostul presedinte american, Barack Obama, i-a acuzat, sambata, pe republicani ca pun in pericol democratia, inaintea unor alegeri locale stranse, considerate un test de popularitate pentru Joe Biden intr-un moment in care negociaza cu Congresul un plan masiv de investitii, informeaza AFP. Obama…

- ANO, formațiunea populista a premierului ceh Andrej Babis, este favorita spre a obține victoria la scrutinul legislativ incheiat sambata, potrivit rezultatelor partiale. Momentan nu este clar daca liderul miliardar va putea alcatui o majoritate parlamentara, informeaza Reuters. Premierul in exercitiu…

- Un atac armat s-a produs intr-o universitate din orașul rus Perm. RT News prezinta imagini cu studenți sarind pe ferestre pentru a scapa de atacator sau atacatori. Se pare ca in campusul unei universitați din orașul rus Perm a avut loc un atac armat. Citește și: Alegeri in Rusia:…

- Primul moment de reculegere in intreg orasul New York a fost tinut sambata, in memoria victimelor atacurilor teroriste din urma cu 20 de ani, la ora locala 08:46. La memorialul creat pe locul fostelor cladiri World Trade Center se afla si cuplul prezidential Biden, fostii presedinti Bill Clinton si…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis o scrisoare președintelui Statelor Unite ale Americii, Joseph R. Biden, la comemorarea a 20 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001. „Stimate domnule Președinte, Astazi, la 20 de ani de la teribilele atacuri din 11 septembrie 2001, gandurile noastre se indreapta…