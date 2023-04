Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a declarat, sambata seara, ca armata americana desfașoara o operațiune pentru evacuarea personalului diplomatic american capitala sudaneza, scena unui razboi civil dur. Liderul de la Casa Alba a adaugat ca a suspendat temporar operațiunile la ambasada americana…

- Uniunea Europeana incearca sa-si evacueze cei aproximativ 1.500 de cetateni din Khartoum, in timp ce Statele Unite, care au in jur de 19.000 de cetateni in Sudanul prins captiv in lupta dintre doi generali, fac eforturi sa evacueze deocamdata personalul Ambasadei din capitala sudaneza. Operatiunea nu…

- Președintele american a avertizat ca nu cauta un conflict cu Iranul, dar vor exista consecințe daca forțele sprijinite de Teheran vor lansa atacuri asupra cetațenilor americani, relateaza The Guardian. „Statele Unite nu cauta un conflict cu Iranul, dar fiți pregatiți sa acționam cu forța pentru a ne…

- Liderii Statelor Unite, Australiei și Marii Britanii au dezvaluit detaliile unui plan de dotare al Australiei cu submarine de atac cu propulsie nucleara, un pas important care implica investiții de sute de miliarde de dolari menite sa contracareze ambițiile Chinei in zona Indo-Pacific. „AUKUS, este…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a discutat cu omologul sau american Joe Biden despre ”perspective” in vederea unei ”reveniri a pacii in Europa pe termen lung” si si-a reafirmat sustinerea Ucrainei impotriva Rusiei, anunta miercuri Palatul Elysee, relateaza AFP.Macron și Biden au discuyay la telefonCei…

- Presedintele american Joe Biden urmeaza sa o primeasca vineri, la 10 martie, pe presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, anunta joi, intr-un comunicat, Casa Alba, relateaza AFP. Cei doi urmeaza ”sa analizeze cooperarea puternica intre Statele Unite si Uniunea Europeana in sustinerea Ucrainei”…

- Sprijinul Statelor Unite ale Americii pentru Ucraina ramane ferm, a declarat marti, la Varsovia, presedintele american Joe Biden, in timpul intrevederii cu omologul sau polonez Andrzej Duda, transmit Reuters si AFP. Joe Biden a fost primit oficial la Varșovia de catre președintele Poloniei, Andrzej…

- Presedintele american, Joe Biden, ar putea sa anunte in discursul de astazi din Polonia ca Statele Unite sunt de acord cA Ucraina sa primeasca avioane de lupta F16, spune corespondentul sef al CNN la Casa Alba.