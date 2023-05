Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joe Biden, si presedintele republican al Camerei Reprezentantilor din SUA, Kevin McCarthy, au ajuns la un acord de principiu privind evitarea incapacitatii de plata, relateaza Reuters. Cu toate acestea, acordul a fost anuntat fara fast, iar adoptarea sa de catre un Congres divizat…

- Presedintele american Joe Biden si președintele Camerei Reprezentantilor, Kevin McCarthy, au ajuns la un acord de principiu legat de spinoasa problema a datoriei, potrivit liderului republican, o etapa cruciala pentru a evita o incapacitate de plata a principalei puteri economice a lumii, noteaza AFP.

- Joe Biden si liderul republican al Camerei Reprezentantilor din SUA, Kevin McCarthy, au ajuns la un acord de principiu privind evitarea incapacitatii de plata, relateaza agenția Reuters, preluata de News.ro, și France Presse, citata de Agepres.Joe Biden si Kevin McCarthy au vorbit la telefon timp de…

- Vorbind la o conferinta de presa la Hiroshima, in Japonia, Biden a spus ca va vorbi cu presedintele Camerei Reprezentantilor, Kevin McCarthy, in drum spre casa, despre negocieri, dar a subliniat ca o neindeplinire a obligatiilor a de plata a datoriilor de catre SUA ar avea consecinte ”grave”, iar acest…

- Guvernul american ar putea intra in incapacitate de plata a unor datorii inca de la 1 iunie, daca Congresul nu voteaza pentru ridicarea plafonului datoriei, iar economistii se tem ca tara va intra in recesiune. Dupa o ora de discutii, McCarthy, presedintele Camerei Reprezentantilor, a declarat ca cele…

- Statele Unite(SUA) ar putea fi in incapacitate de plata chiar de la 1 iunie, daca nu se ajunge la un acord in Congres pentru a ridica plafonul datoriei, a avertizat din nou secretarul Trezoreriei, Janet Yellen, luni, raportand date actualizate, scrie AFP. Aceasta data de 1 iunie a fost publicata la…

- Președintele american i-a convocat pe liderii democrați și republicani la o intalnire marțea viitoare (9 mai) pentru a incerca sa impiedice intrarea guvernului in incapacitate de plata a datoriei sale. Președintele american Joe Biden ii convoaca saptamana viitoare la Casa Alba pe liderii Congresului…

- Presedintele american a anuntat intr-un comunicat ca acest text, care respinge luarea in calcul a unor criterii de mediu, sociale sau de guvernanta – supranumite ”ESG” – in cadrul unor decizii financiare ameninta ”economisirea pensiilor si face ilegala luarea in calcul a factorilor de risc”. Prin aceasta…