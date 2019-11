Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera se desfasoara pe un fir alternativ pe DN 11 Onesti ndash; Targu Secuiesc, la kilometrul 114, in zona localitatii Oituz, judetul Bacau, dupa ce conducatorul unui autoturism a acrosat mortal un pieton care…

- Potrivit IPJ Vrancea, accidentul s-a produs pe DN2 E85, in afara localitatii Slobozia Bradului spre Ramnicu Sarat. „Soferul unui autocamion care circula pe DN2 E85, dinspre Focsani catre Buzau, in afara localitatii Slobozia Bradului, la km 152, nu a adaptat viteza la conditiile de drum, a franat, moment…

- UPDATE In timp ce conducea un autoturism pe DN2E85, pe raza localitații Gura Calnaului, din direcția Ramnicu-Sarat catre Buzau, un buzoian in varsta de 44 de ani s-ar fi angajat in efectuarea unui viraj catre stanga, moment in care a fost acroșat de un auto ce circula in spatele sau, condus de un barbat…

- Un conducator auto in varsta de 33 de ani a decedat, miercuri, pe DN2-E85, la limita cu judetul Buzau, dupa ce a pierdut controlul autoturismului pe care il conducea si s-a oprit intr-o plantatie de vita-de-vie de pe marginea drumului, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘La…

- Un barbat a fost ranit in accident rutier petrecut in Lancram. Circula pe bicicleta și a fost acroșat de un autoturism al carui șofer nu i-a dat prioritate. Potrivit IPJ Alba, marți, in jurul orei 10.50, un tanar de 22 de ani, din localitatea Ighiel, in timp ce conducea un autoturism pe strada Veche…

- Ziarul Unirea UPDATE: Accident MORTAL in Uioara de Sus: Un barbat care circula neregulamentar, acroșat de un autoturism, a DECEDAT Accident GRAV in Uioara de Sus: un barbat care circula neregulamentar, acroșat de un autoturism, a decedat in urma leziunilor suferite. Un barbat de 42 de ani, din Ocna…

- Ziarul Unirea Accident GRAV la Ocna Mureș: barbat care circula neregulamentar, acroșat de un autoturism, transportat in COMA la spital Accident GRAV la Ocna Mures: barbat care circula neregulamentar, acroșat de un autoturism, transportat in COMA la spital Un barbat de 42 de ani, ... Accident GRAV la…

- Un barbat care se deplasa cu bicicleta a fost acroșat, astazi, de un autoturism VW Lupo, pe strada Regina Maria din Alba Iulia. La volanul unui autoturism WV Lupo, de culoare roșie, se afla o femeie, care ar fi intrat in intersecție fara sa se asigure. La fața locului au sosit polițiștii și un echipaj…