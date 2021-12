Bicarbonatul de sodiu și uleiul de ricin luptă cu peste 20 de afecțiuni ale organismului. Vezi cum se prepară compresele Care sunt secretele combinației de bicarbonat cu ulei de ricin și cum pot ajuta organismul aceste doua ingrediente? Bicarbonatul de sodiu este un fel de sare compusa din ioni de sodiu și de bicarbonate, este o substanța de culoare alb cristalina insa de cele mai multe ori se gasește cu ușurința in magazine sub forma de pulbere. Uleiul de ricin are un numar semnificativ de efecte benefice asupra organismului tau. Acesta poate in mod eficient sa te scape de petele de pe piele, sa alieneze durerile de spate, sa grabeasca vindecarea incheieturilor accidentate și este ideal in tratarea multor altor… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

