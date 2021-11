Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, mesaj emoționant pentru Dorli Blaga, după trecerea la cele veșnice a fiicei filosofului Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba, mesaj emoționant pentru Dorli Blaga, dupa trecerea la cele veșnice a fiicei filosofului Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba, mesaj emoționant pentru Dorli Blaga, dupa trecerea la cele veșnice a fiicei filosofului Am aflat cu regret și mahnire trista veste ca ne-a parasit pentru totdeauna Dorli Blaga, fiica filosofului, poetului si dramaturgului roman Lucian Blaga. Pentru Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba, vestea este cu atat mai trista cu cat Dorli Blaga a deschis o frumoasa punte de colaborare intre domnia sa și instituția noastra, de-a lungul… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fiica poetului și filosofului Lucian Blaga, Dorli Blaga (Ana-Dorica Bugnariu), a decedat in urma cu doua zile, la varsta de 91 de ani. Familia dorește sa pastreze discreția cu privire la detaliile legate de cauza decesului și locul inmormantarii, potrivit chiar solicitarii acesteia, și a transmis printr-o…

- A MURIT fiica poetului și filosofului Lucian Blaga: Dorli Blaga s-a nascut la 2 mai 1930, la Berna, Elveția A MURIT fiica poetului și filosofului Lucian Blaga: Dorli Blaga s-a nascut la 2 mai 1930, la Berna, Elveția A murit Dorli Blaga, fiica poetului și filosofului Lucian Blaga. Anunțul a fost facut…

- Senatorul PNL Nicolae Ciuca, ministrul Apararii Naționale, va fi noul premier al Romaniei, au anunțat surse bine informate din interiorul partidului pentru Gazeta de Cluj. Noul guvern va fi investit cu sprijinul politic al PNL, UDMR, grupul minoritaților naționale și posibil PSD, astfel se formeaza…

- Senatorul PNL Nicolae Ciuca, ministrul Apararii Naționale, este noul premier al Romaniei, au anunțat surse bine informate din interiorul partidului pentru Gazeta de Cluj. Noul guvern va fi investit cu sprijinul politic al PNL, UDMR, grupul minoritaților naționale și posibil PSD, astfel se formeaza un…

- FESTIVALUL NATIONAL DE MUZICA POP PENTRU TINERI ȘI STUDENȚI “VOICES”, ediția a IX-a, organizat de Casa de Cultura a Studenților Alba Iulia alaturi de Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba, cu sprijinul Ministerului Tineretului și Sportului și al Consiliului Județean Alba, in parteneriat cu Primaria…

- FESTIVALUL NATIONAL DE MUZICA POP PENTRU TINERI ȘI STUDENȚI “VOICES”, ediția a IX-a, organizat de Casa de Cultura a Studenților Alba Iulia alaturi de Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba, cu sprijinul Ministerului Tineretului și Sportului și al Consiliului Județean Alba, in parteneriat cu Primaria…

- In ziua in care se sarbatoreau 140 de ani de la nasterea maestrului George Enescu, o casa de licitatii a anunțat ca in septembrie va scoate la licitatie mai multe obiecte care i-au apartinut marelui compozitor, printre care partitura-manuscris a operei Oedip si o vioara primita de Enescu de la Familia…

- Acoperirea vaccinala anti-COVID la nivel national, din populatia rezidenta eligibila de peste 12 ani, este de circa 31%, in Capitala fiind de 49,4%, a declarat, marti, presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita.…