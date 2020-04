Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 18 apr. – Sputnik. Șeful statului Igor Dodon a scris pe pagina sa de Facebook ca pentru poporul nostru credința creștina sta la temelia vieții și a tradițiilor, iar familia prezidențiala respecta cu mult drag cele mai importante sarbatori și obiceiuri religioase. Președintele a menționat…

- Dragi romani de pretutindeni,Niciunul dintre noi nu iși imagina ca vom petrece Sfintele Sarbatori in anul 2020 astfel. Ma gandesc, cand spun asta, la toți romanii: cei de acasa și mai ales la romanii noștri de peste hotare. Ma gandesc la romanii obligați de circumstanțe sa stea departe de familie.…

- Rugaciune in tacerea padurilor si in linistea Muntelui cel Sfant al Manastirii Rohia. De la inceputul acestei saptamani, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului se afla pentru cateva zile la Manastirea „Sfanta Ana” Rohia, asezamantul monahal de metanie al Preasfintiei Sale,…

- Cativa elevi de clasa a XII-a, de la Colegiul Tehnic „Gheorghe Bals“ din Adjud, au renuntat la timpul lor liber pentru a confectiona… martisoare. Targul de martisoare intitulat: „Caravana iubirii – Hristos sufletul copiilor“ este o activitate caritabila lansata in acest an si care face parte din miniproiectul…

- Reprezentant de seama al realismului in literatura rusa, marele dramaturg Anton Pavlovici Cehov a realizat in operele sale o radiografie a vieții sociale din Rusia de la sfarșitul secolului al XIX-lea. Precursor al teatrului absurdului, Cehov a schimbat in mod fundamental spectacolul de teatru ca mijloc…

- Dedicata Zilei Internationale a Scrisului de Mana (23 ianuarie), expozitia realizata de Gabriela Tomescu, din cadrul Sectiei Colectii Speciale a Bibliotecii, este o idee inedita de a pune in evidenta evolutia in timp a manuscrisului (act sau document scris de mana), pana in epoca moderna. Denumita sugestiv…

- In ceea ce priveste bugetele institutiilor subordonate Consiliului Judetean, acestea se prezinta astfel in acest an: Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului – 77,45 milioane lei; unitati medico-sociale – 19 milioane lei; Biblioteca Judeteana „Dinicu Golescu” – 6,2 milioane lei; Muzeul Judetean…

- Dedicata celebrarii a 170 de ani de la nașterea „poetului nepereche“, expoziția omagiala „Sub constelația geniului eminescian“ a coincis, așa cum ne-am obișnuit, cu sarbatorirea Zilei Naționale a Culturii. Acest fericit eveniment a fost marcat de Biblioteca Județeana „Dinicu Golescu“ Argeș printr-o…