Cupa prieteniei, o inițiativă a Ligii Studenților U.V.V.G.

Comunicat. Cu mare bucurie, Liga studenților U.V.V.G., cu sprijinul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a pus prima piatră de temelie a unei competiții... The post Cupa prieteniei, o inițiativă a Ligii Studenților U.V.V.G. appeared first on Special Arad · ultimele știri… [citeste mai departe]